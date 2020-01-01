مورينيو عقب الخسارة من ليستر: هزمونا ولكن لم يسببوا لنا متاعب

مورينيو يواصل الشكوى بعد الخسارة

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام عقب الخسارة من ليستر سيتي إن الثعالب حققوا الانتصار بالفعل ولكنهم لم يشكلوا الكثير من الصعوبات أمام فريقه.

ومُنيّ توتنهام بهزيمة جديدة وهذه المرة على يد ليستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب توتنهام لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه هي الهزيمة الثانية على التوالي التي تتكبدها كتيبة جوزيه مورينيو، بعد الهزيمة في الجولة الماضية خارج الديار بأنفيلد من المتصدر ليفربول في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف.

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وعقب المباراة قال جوزيه مورينيو إن الهدفين اللذين تلقاهما فريقه لم يأتيا من مواقف نجح فيها لاعبو ليستر سيتي في خلق الصعوبات ولم تعبر عن تفوق حقيقي.

وأضاف: "ركلة الجزاء التي سجلوا منها الهدف الأول لم تأتِ في تسلسل لشيء رائع قاموا به، وبالنسبة لي لقد أتت خارج السياق كما فيذلك الوقت هو أفضل فترة لنا في الشوط الأول".

وتابع: "حتى الهدف الثاني لم يسجله أي لاعب من ليستر سيتي ولكن سجلناه بطريق الخطأ في مرمانا، وهو الأمر الذي منحهم التقدم بهدفين وصعب علينا العودة"

وأردف: "لم يخلقوا لنا العديد من الصعوبات وكما قلت الأهداف جاءت نتيجة لقطات خارج السياق، كنت أريد أن أحقق الفوز في هذه المباراة وفي المباراة السابقة أمام ليفربول ولكن ذلك الأمر لم يحدث"

وأكد: "بدأنا المباراة بشكل سيئ. كان أداء أول 20 دقيقة سيئًا للغاية وهذا جعلنا نتراجع، كانت هناك بعض الأماكن الفارغة في المساحات والضغط والأداء في المجمل لم يعجبني على الإطلاق"

توتنهام ينهار ويُهزم من ليستر سيتي بهدفين

يذكر أن الهزيمة الثالثة لتوتنهام هذا الموسم جمدت رصيده عند النقطة 25 وجعلته يتراجع للمركز الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 27 واقتنص وصافة البطولة الإنجليزية.