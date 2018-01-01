مورينيو أم سيميوني، من يُفضل موراتي لتدريب الإنتر؟

مالك ورئيس الإنتر الأسبق ماسيمو موراتي يختار بين مورينيو وسيميوني لتدريب النادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماسيمو موراتي مالك ورئيس الإنتر الأسبق أنه أمنيته للعام الجديد تتمثل في أن يعود الإنتر لدوري أبطال أوروبا.

وانتقل النيرادزوري للعب في الدوري الأوروبي بعد فشله في تخطي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، إذ تفوق عليه برشلونة وتوتنهام وخطفا بطاقة التأهل لدور الـ16.

وتحدث موراتي عن أمنيته لعام 2019 قائلًا "أمنيتي للعام الجديد أن نلعب أفضل ونعود لدوري الأبطال، لكن دون التقليل من مسابقتي الكأس التي نشارك بهما حاليًا".

وعن مهاجم الفريق، قال "ماورو إيكاردي لاعب حاسم ولا يمكننا خسارته"، مضيفًا حول المدير الرياضي الجديد "جوزيبي ماروتا رجل خبير وسياعد زهانج، سيُقدم إضافة مهمة".

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وسُئل موراتي عن رغبته استعادة جوزيه مورينيو المقال من تدريب مانشستر يونايتد لتدريب الإنتر، فأجاب "نعم، أنا مغرم جدًا به. عمومًا، نحن سنمنح سباليتي الوقت لإثبات قدراته".

وكشف الإيطالي أخيرًا عن اختياره بين مورينيو ودييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد المرتبط دومًا بالعمل في الإنتر، فأجاب "أحب سيميوني أيضًا، لكن مورينيو رجل خاص".