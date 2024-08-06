"لا يمكنك مواجهة هذين الفريقين".. سون يكشف عن واقعة مهينة جمعته بمورينيو!

لم يعجبه الطريقة التي تحدث بها المدرب البرتغالي

كشف النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، عن موقف مُهين تعرض له مع جوزيه مورينيو المدرب السابق لنادي توتنهام الإنجليزي.

سون الذي انضم إلى توتنهام في 2015 يعتبر أحد الشخصيات الرئيسية في النادي اللندني منذ قدومه للفريق، وارتدى شارة القيادة بعد رحيل هوجو لوريس إلى لوس أنجلوس الأمريكي الصيف الماضي، ولكنه تحدث عن حادثة تعرض فيها للاستهزاء على يد مورينيو في إحدى المباريات أمام جميع زملائه.

وقال سون في مقابلة مع "EAFC":"في إحدى المرات قال لي مورينيو إنني لا أريد أن أكون في مباراة ضد بيرنلي أو ستوك سيتي لأنها مواجهات صعبة بدنيًا، أخبرني بذلك أمام جميع اللاعبين وكنت منزعجًا منه، لأنني لم أكن في عمر الثامنة عشر أو التاسعة عشر ليتم معاملتي بهذه الطريقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف صاحب الـ32 سنة:"في وقت لاحق بعد المباراة، أرسل لي رسالة نصية، وقال لي إنه لم يكن في نيته استهدافي وإيذائي، لكنه كان بحاجة للتأكد من أن اللاعبين الآخرين ليسوا كسالى، وكان بحاجة إلى إظهار ذلك من خلال التحدث مع أفضل لاعب في الفريق بهذه الطريقة، وبعد هذه الرسالة شعرت أنني بحالة جيدة وهدأ غضبي".

جدير بالذكر أن سون يتواجد حاليًا مع توتنهام في الفترة التحضيرية للموسم الجديد تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو، ويستعد للعب أمام بايرن ميونخ يوم 10 أغسطس الجاري، قبل خوض المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي في يوم 19 من نفس الشهر.

وعلى جانب آخر بدأ مورينيو رحلته الجديدة في الدوري التركي مع نادي فنربخشه، والذي انتقل له هذا الصيف بعد انتهاء تجربته مع روما الإيطالي.