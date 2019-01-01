مورينيو: سأعود مستقبلًا إلى إيطاليا

مورينيو يتحدث عن مستقبله

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تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن مستقبله، ولم يستبعد العودة إلى إيطاليا مرة أخرى فاتحًا الباب أمام هذا الاحتمال.

ويعتبر مستقبل خوسيه مورينيو غامضًا، فبعد توديع مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، يبدو أن السبيشيال وان لم يجد مقعدًا للموسم المقبل، وفرضية العودة إلى إيطاليا لا تبدو قريبة التحقق.

ومن خلال مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، لم يستبعد مورينيو إمكانية أن يكون له تجربة جديدة في إيطاليا، حيث وصفها بالإمكانية المتاحة.

وقال مورينيو: "كل شيء وارد، لماذ لا أعود إلى إيطاليا؟ لقد عشت تجربة فريدة هناك والكثير من اللحظات الرائعة التي من الممكن أن تتكرر من جديد"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وتطرق إلى الحديث عن مباراة نادال وكيريوس في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، حيث قال إن نادال كان سيكون لاعب كرة قدم رائع في حال قرر ذلك.

وأضاف: "لقد عرفت عمه ميجيل نادال في برشلونة عام 1996 وعرفت منذ ذلك الحين أنه لاعب كرة قدم مميز، ولكني سعيد أنه لم يفعل ليصنع أسطورته الخاصة في عالم التنس.

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يذكر أن مورينيو كان أحد المرشحين لتدريب إنتر أو نيوكاسل أو باريس سان جيرمان قبل بداية الموسم المقبل، ولكن جميع الأندية المذكورة وجدت ضالتها في آخرين.