مورينيو: سأحقق البطولات مع توتنهام حتمًا

لا مستحيل أمام لايبزيج..

يؤمن جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أنه سيحقق حتمًا بطولات مع السبيرز في الفترة المقبلة، كما شدد على أنه لم يفقد الأمل في عبور بوابة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وكان لايبزيج قد حقق المفاجأة وانتصر على توتنهام في مباراة الذهاب بلندن بهدف نظيف من توقيع تيمو فيرنر، ليكون لزامًا على كتيبة مورينيو العودة بالانتصار من ريد بول آرينا مساء الثلاثاء المقبل.

السبيشال وان في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة قال "أعتقد أن توتنهام لن يكون النادي الوحيد الذي أدربه ولا أتحصل معه على بطولات، لقد فزت في كل نادٍ ببطولة وأظن أنني سأفعلها مع توتنهام.".

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كما أضاف كاشفًا عن موقف المصابين "بن ديفيز سيعود بعد أسبوع من الآن، أما ستيفن بيرجوين فلا أظن أننا سنراه مجددًا هذا الموسم.".

"لقد اعتدنا على ذلك، أود أن أقول أن معنوياتنا منخفضة على الصعيد النفسي بسبب هذه الإصابات والإصابات الأخرى، عندما يكون لديك أربع وخمس إصابات، فماذا ستشعر عندما يصبحون ست أو سبع؟."

"نحن نخسر بهدف نظيف في الشوط الأول، كُنّا في نفس الموقف منذ أيام أمام بيرنلي وقد حدث لنا في أكثر من مرة. أنت تسألني كيف نسجل أهدافًا بدون كين أو سون، هناك طرق أخرى للتسجيل."

واستطرد مازحًا "يمكن للاعب لايبزيج أن يفعل ما فعله أنتونيو روديجير في مباراة تشيلسي ويحرز هدفًا عن طريق الخطأ لنا.".

"الإنجازات التي تبقى للتاريخ هي الانتصارات، بالطبع سيكون من المدهش إذا نجحنا وفعلناها، لكن الأمر مثل عندما تخسر النهائي فتقوم برمي الميدالية الفضية، أكبر إنجازاتي في هذه المسابقة كان تحقيقها."

وأتم عند سؤاله عن إمكانية تكرار لوكاس مورا ما فعله العام الماضي بهدف حاسم يؤهل السبيرز "لكن بدون لورينتي، إذا كنت تضع الكرة في منطقة الجزاء فلا يمكنك فعل ذلك (إشارة لعدم وجود مهاجم صريح).".

يذكر أن توتنهام قد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي وهُزِم على يد ليفربول، ووصلت كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو حينها بهدف قاتل للوكاس مورا في شباك أياكس في الثواني الأخيرة.