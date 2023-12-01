مورينيو: جوارديولا يفعل ما أعجز عن القيام به في روما!

حالة غضب للمدرب البرتغالي بعد تعادل فريقه

يؤمن جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، بأن بيب جوارديولا يستطيع فعل ما يعجز عنه هو خلال فترة قيادته للذئاب.

مورينيو عاش ليلة صعبة أمس، الخميس، بعد التعادل 1/1 مع سيرفيت السويسري بالدوري الأوروبي، وهي النتيجة التي تهدده بفقدان صدارة مجموعته وتجعله يلعب مباراة إضافية في دور الـ32 أمام أحد أصحاب المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي يُعفى منها متصدر كل مجموعة.

البرتغالي قال للصحفيين بعد هذا التعادل:"لا أستطيع جعل اللاعبين يدفعون ثمن سلوكهم السيئ، يمكن لجوارديولا أن يفعل هذا النوع من الأشياء ويغير اللاعبين، أنا لابد لي من سحقهم ودفعهم للعمل كل يوم لمحاولة الحصول على نتائج أفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الآن لو طلب مني أي لاعب أن يلعب بشكل أكبر سأقول له هذا سيحدث فقط عندما يموت اللاعبون الأساسيون".

وتابع:"الشيء الوحيد الذي أشعر به هو أنه لا توجد كاميرا تصورني بين الشوطين، عندما نلعب خارج أرضنا ونتقدم بهدف دون رد أجد موقف اللاعبين سطحي عندما يتعلق الأمر باتخاذ خطوة إلى الأمام".

وفي نهاية حديثه تطرق البرتغالي إلى إضاعة لاعبيه لبعض الفرص السهلة وعلى رأسهم حسام عوار، مشيرًا إلى أن هناك البعض الذين يقدمون كل شيء في الدوري الإيطالي وينظرون إلى الدوري الأوروبي بعين سيئة باعتبارها بطولة أقل.