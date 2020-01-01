توتنهام يعلن غياب سيسوكو حتى إبريل

الأزمات تتوالى على البرتغالي جوزيه مورينيو

كشف نادي توتنهام الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو، ومدة غيابه عن صفوف الفريق الفترة القادمة.

سيسوكو تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة توتنهام مع ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي، حيث أبعدته عن مباراة ميدلزبره بكأس الإتحاد هذا الأسبوع.

توتنهام كشف عبر موقعه الرسمي، أن سيسوكو أجرى عملية جراحية، بعد معاناته من تمزق في أربطة الركبى اليمنى، مما يتطلب غيابه لفترة طويلة.

وأكد سبيرز أن الفرنسي لن يتمكن من التواجد بالتدريبات الجماعية للفريق حتى شهر إبريل القادم، حيث يستعد للخضوع لبعض التدريبات التأهيلية من أجل الاستشفاء.

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وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية لجوزيه مورينيو مدرب توتنهام، نظراً للغيابات التي يعاني منها الفريق اللندني، وأبرزها مهاجم الفريق ونجمه الأول هاري كين.

ومن المتوقع أن يضطر البرتغالي للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لعلاج النقص الذي يعاني منه فريقه بالعديد من المراكز.