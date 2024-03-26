مورينيو: بيريز حرمني من تدريب منتخب البرتغال!

هل يقود البحارة؟

صرّح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي السابق، أنه رفض تدريب منتخب بلاده في مناسبتين، إحداهما أثناء قيادته ريال مدريد.

وأقيل مورينيو مع تدريب روما مؤخرًا بسبب سوء النتائج، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي ووصافة الدوري الأوروبي في الموسمين الأخيرين.

وقال مورينيو، في حوار مع الصحفي فابريتسيو رومانو: "كانت هناك إمكانية أن أكون مدربًا للبرتغال مرتين قالوا لي (تعال المكان لك)، الأولى عندما كنت مديرًا فنيًا لريال مدريد، وأردت أن أقود البرتغال بدوام جزئي، وحينها رفض فلورنتينو بيريز (رئيس الميرنجي)، وقال (لا فرصة أمامك)".

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وأضاف: "في المرة الثانية، كنت مع روما، وذلك قبل إقالتي بعدة أشهر، كان من السهل أن أقبل، لكني لم أفعل ولست نادمًا، لأنني سعيد بالسبب وراء عدم قبولي".

وختم: "هدفي تدريب المنتخب في أحد الأيام، إذا قلت لي (قبل كأس العالم، قبل اليورو، قبل كوبا أمريكا، قبل كأس إفريقيا)، سأقول (نعم)، لكن قبل عامين في انتظار أن ينجح ذلك، لا أعرف. ربما في يوم من الأيام سأقبل".