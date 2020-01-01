مورينيو : تحولت من الرجل الاستثنائي إلى الخبير مع توتنهام

تحدث كذلك عن عودة جاريث بيل لتوتنهام وتألق سون وهاري كين

جوزيه مورينيو سبق أن أطلق على نفسه لقب "سبيشيال وان" أو الرجل الاستثنائي خلال فترته الأولى مع تشيلسي، وبعد 15 سنة من هذه المناسبة قرر تغيير هذا اللقب.

مورينيو قضى العديد من التجارب المثيرة والصعبة، في إنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد، قبل الانتقال إلى توتنهام العام الماضي.

وقال البرتغالي في تصريحات لـ"Tencent Sports":"الآن أنا الرجل الخبير، لأنني أتمتع بخبرة كبيرة جدًا، كل ما يحدث لي في كرة القدم الآن حدث من قبل".

المزيد من الفرق

وأضاف:"هناك بعض الوظائف التي تحتاج فيها لجاهزية بدنية خاصة مثل لاعب كرة القدم، أي شخص عمره 40 سنة ليس بحاجة لامتلاك نفس قدرات الشباب من عمر 20 إلى 30 سنة، إلا إذا كان زلاتان إبراهيموفيتش".

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وتابع:"في كرة القدم أنت تحتاج لاستخدام عقلك أكثر من أي شيء آخر، وذلك عن طريق الجمع بين الخبرات ومعرفتك بمختلف جوانب اللعبة".

وأما عن عودة جاريث بيل لتوتنهام:"لقد حان الوقت لكي لا يشعر بأي ضغط، والابتعاد عن المقارنة بما كان عليه قبل بضع سنوات، كل ما يحتاجه هو الاستقرار والسلام والعمل الجاد".

وعن التفاهم بين هاري كين وسون هيونج مين:"الأمر بدأ بالعلاقة التي تربطهما، وصداقتهما القوية، سون لاعب سريع للغاية يحب المساحات، وهاري مذهل بالكرة ويتمتع بجودة عالية".

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يذكر أن توتنهام يتمتع ببداية جيدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ17 نقطة، بفارق نقطة عن ليستر سيتي.