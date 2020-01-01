مورينيو بعد الفوز على جوارديولا: اليوم سأنام كالملاك!

سعادة غامرة..

عبّر جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، بقوله "أنه سينام كالملاك اليوم".

ويتولى تدريب السيتي بيب جوارديولا ألد أعداء مورينيو عبر تاريخه، ولطالما كانت المقارنات حاضرة بينهما ولا تنسى فترتهما في الليجا مع القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

لكن السبيشال وان سعيد للغاية أيضًا بسبب ما شهده من تطور لعطاءات السبيرز التي جعلته يصل إلى صدارة ترتيب البريميرليج بصورة مؤقتة لحين خوض ليستر سيتي مباراته هذه الجولة.

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الاستثنائي تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "إنه شعور جيد (أن تكون في الصدارة)، لكن ربما غدًا نكون في المركز الثاني مرة أخرى وبصراحة لن يشكل ذلك أزمة بالنسبة لي، أنا سعيد بالتطور الذي نعيشه".

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وتابع خافضًا لسقف التوقعات بشأن كتيبته "لا يمكن للناس أن يتوقعوا أنه وبعد عام واحد سنقاتل للحصول على لقب الدوري، نحن لا نلعب لتحقيق اللقب، نحن نكافح فقط للفوز في كل مباراة لكننا سنخسر وسنتعادل في مباريات".

واستطرد ""لكن العشاء الليلة سيكون لطيفًا ومريحًا وسأشاهد أتلتيكو مدريد ضد برشلونة وأنام مثل الملاك".

وأتم "لكن لا مشكلة إن فاز ليستر سيتي غدًا وتراجعنا إلى المركز الثاني مرة أخرى".

يذكر أن توتنهام لم يتلق خسارة محلية منذ التي مُنيّ بها أمام إيفرتون في الجولة الأولى بلندن، وينتظره جدول صعب الفترة المقبلة بمواجهة تشيلسي ثم كريستال بالاس ثم ليفربول على التوالي.