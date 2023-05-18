مورينيو بعد التأهل لنهائي الدوري الأوروبي: كتب التاريخ لا تهمني!

تصريحات مثيرة من أكثر مدرب مثير للجدل!

أصر جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما على أنه ليس مهووسًا بفكرة الوصول إلى مكانة أسطورية في استاد الأولمبيكو، بعد أن قاد نادي العاصمة الإيطالية إلى نهائي الدوري الأوروبي بفضل الفوز 1-0 في مجموع المباراتين على باير ليفركوزن.

المدرب البرتغالي قاد الجيالوروسي إلى ثاني النهائيات الأوروبية على التوالي، بعد أن فاز بالنسخة الافتتاحية لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد.

وقال مورينيو لشبكة "سكاي سبورت" النسخة الإيطالية عقب نهاية المباراة: "ما يقلقني ليس تحديد مكاني في كتب تاريخ روما، ما وصلنا إليه يساعد هؤلاء الرجال على النمو وتحقيق أشياء مهمة ويساعد أيضًا مشجعي روما الذين قدموا لي الكثير منذ اليوم الأول إنه لمن دواعي سروري البالغ أن نصل إلى نهائي آخر".

كما شكر مورينيو العديد من لاعبيه على مساهماتهم وأشار إلى "التفوق التكتيكي" لفريقه كأحد العوامل الرئيسية في نجاحهم الأوروبي الأخير.

وأضاف مورينيو: "الفوز كان بفضل التفاصيل الصغيرة، إذا لم يكن لدينا سمولينج على مقاعد البدلاء، فربما لا نفوز بهذه المباراة".

وواصل: "الأولاد يقدمون كل شيء، هذه المباراة هي نتيجة عملنا وخبرتنا وحكمتنا التكتيكية ومعرفة كيفية البقاء في المباريات إنه فريق رائع".

وأتم: "ثلاثة من المتأهلين للمباريات النهائية في أوروبا من إيطاليا وهو أمر جيد لكرة القدم الإيطالية، إشبيلية ويوفنتوس فريقان قويان للغاية، لكن قلقي لم يكن اللعب أمام أحدهما، ولكن الوصول إلى هناك أولاً كان الأمر الأصعب بالنسبة لنا".