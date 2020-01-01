"مورينيو بريء ومدير مانشستر يونايتد شيطان عبقري"

تصريحات صادمة..

هاجم لويس فان خال، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، إدارة النادي بضراوة، إذ أكد على أن إد وودارد، نائب الرئيس التنفيذي، هو بمثابة "شيطان عبقري" كان خلف مغادرته للأولد ترافورد.

فان خال تولى تدريب اليونايتد في 2014 ووُضِعت عليه آمال كبيرة لإعادة أمجاد الشياطين الحمر التي اندثرت باعتزال السير، لكنه قدّم موسمين لم يكونا على القدر المأمول واكتفى بتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي فقط.

وودارد قرر عدم تمديد إقامة المدرب الهولندي المخضرم في مانشستر بعد ذلك، وتعاقد مع جوزيه مورينيو لخلافته، ومنذ ذلك الحين ولم يتوقف فان خال عن مهاجمة أكثر المديرين المكروهين في عالم كرة القدم.

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مدرب بايرن ميونخ السابق خرج بتصريحات عدائية جديدة تحدث فيها عن أسباب مغادرته لليونايتد فقال "ألوم وودارد أكثر بكثير من مورينيو، في رأيي، وودارد هو الشيطان العبقري.".

كما كشف أنه كان ليدرب توتنهام قبل يونايتد فقال "ذهب دانيل ليفي [رئيس توتنهام] إلى منزلي وغادر في صندوق السيارة خوفًا من الصحفيين. اتخذ وقتًا طويلًا لمنحي العرض لذلك اخترت مانشستر يونايتد.".

أما عن مستقبله، فقال "الآن ليس لديّ طموحًا لأكون مدربًا أو خبيرًا تلفزيونيًا، زوجتي تخلت عن وظيفتها من أجلي منذ 22 عامًا لتكون معي في الخارج، قلت لها أنني سأعتزل التدريب عند سن 55 واستمريت حتى 65.".

وأتم "يحق لها الآن أن تعيش معي خارج كرة القدم، أستطيع أن أقول أنها سعيدة للغاية، كان بمقدورها أن تعمل كمديرة فنية حقًا نظرًا لما رأته معي.".

يذكر أن فان خال من أكثر المدربين المشهورين بالغرور، وليس أدل على ذلك من تصريحات روبين فان بيرسي ضده والأخبار الأخيرة أن طريقته كانت سببًا رئيسيًا في رغبة دافيد دي خيا الرحيل في 2015 إلى ريال مدريد.