مورينيو: برونو مازال في مانشستر ولم يحضر اليورو حتى الآن

مورينيو يوجه نقد لاذع إلى برونو فرنانديز

هاجم البرتغالي، جوزيه مورينيو بشدة أداء لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، برونو فيرنانديز ووصفه بأنه كالغائب الحاضر في مسابقة اليورو حتى الآن.

أشاد مورينيو بأداء ثلاثي هجوم البرتغال، برناردو سيلفا ورونالدو وجوتا وأكد أن ما يفتقده هذا الثلاثي هو أن يكون برونو حاضرًا ذهنيًا في الملعب.

ماذا قال جوزيه مورينيو؟

تحدث مورينيو إلى "Talk Sport" وقال: "البرتغال في أعلى مستوياتها يمكنها التغلب على أي شخص، لكن علينا أن نلعب مع 11 لاعبًا".

وتابع: "في هاتين المباراتين كان برونو فرنانديز على أرض الملعب لكنه لم يكن يلعب".

وأردف "آمل أن يتغير هذا أمام فرنسا، لأنه لاعب يتمتع بإمكانات مذهلة، يمكنه أن يمرر ،ويسجل، كما يمكنه الحصول على ركلات الترجيح وتسجيلها ويكنها أن يسجل ركلات حرة أيضًا، لديه الكثير ليعطيه، لكن الواقع في هاتين المباراتين لم يكن موجودًا".

وأكمل: "لدى البرتغال ثلاثة لاعبين مهاجمين رائعين، برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدوو ديوجو جوتا. نحن بحاجة إلى هذا الاتصال، لكن برونو لا يلعب حتى الآن."

ماذا ينتظر البرتغال في آخر مباراة لها من دور المجموعات؟

لم يؤمن حامل اللقب، منتخب البرتغال بعد تأهله إلى الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2020، وينتظر بعض الحسابات لضمان التأهل.

فبعد فوزه الساحق في الجولة الأولى على المجر بثلاثية نظيفة، عانى رفاق القائد كريستيانو رونالدو أمام منتخب ألمانيا، وتجرعوا هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتحتل البرتغال المرتبة الثالثة في المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، متخلفة بفارق نقطة واحدة عن المتصدرة فرنسا، وبفارق المواجهات المباشرة عن ألمانيا الوصيفة، بينما تتذيل المجر ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

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