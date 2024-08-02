مورينيو يطارد هدفًا قديمًا لبرشلونة .. ويجد منافسة شرسة من السعودية!

مورينيو يسعى وراء الصفقة السابعة لفنربخشة

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، أنظاره نحو صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأجرى مورينيو حركة تدعيمات قوية في صفوف فنربخشة من أجل إعادة النادي للمنافسة على لقب الدوري، حيث ضم 6 صفقات جديدة، وأنفق حوالي 50 مليون يورو، وأبرزها يوسف النصيري، آلان ماكسيمين.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مورينيو يطارد الآن هدفًا سابقًا لبرشلونة في سوق الانتقالات وهو جويدو رودريجيز، لاعب ريال بيتيس، والذي أصبح حرًا الآن بعد انتهاء عقده مع الفريق الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاءت رغبة مورينيو في ضم لاعب وسط جديد، في ظل تعرض لاعبه البرازيلي فريد (31 عامًا) للإصابة مؤخرًا، بينما لم يقدم كرونيتش المستوى المأمول منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادمًا من ميلان.

وأشارت "سبورت"، إلى أن البرتغالي ماريو برانكو، المدير الرياضي لفنربخشة، تواصل مع اللاعب الأرجنتيني الدولي البالغ من العمر 30 عامًا ووكيله مباشرة للاتفاق على توقيعه عقد لمدة 3 مواسم.

وأوضحت أن العقبة الوحيدة في إتمام الصفقة، هي المطالب المادية للاعب، خصوصًا أنه يطلب راتبًا ومكافأة توقيع ضخمة ولم يتوصلوا بعد إلى اتفاق، كذلك يمتلك جويدو أكثر من عرض من فرق أخرى في أوروبا وأيضًا من أحد فرق الدوري السعودي.

يذكر أن جويدو كان هدفًا قويًا لبرشلونة في وقت سابق، حيث توصلت إدارة البلوجرانا إلى اتفاق شفهي مع اللاعب للتوقيع معه لمدة موسمين، بخلاف موسم ثالث اختياري، لكن كل شيء انتهى في مايو الماضي.