"من مورينيو إلى أهلاوي لم يحقق أي بطولة" .. الشباب يتفق مع مدربه الجديد

الشباب يختار مدربه الجديد أخيرًا..

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توصل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة محمد المنجم، إلى اتفاق مع مدرب جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

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الشباب يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن أجل تصحيح الأوضاع.. حاولت الإدارة الشبابية، التعاقد مع المدير الفني البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، وحصلت على موافقته؛ قبل أن ترفض لجنة الاستدامة المالية، إتمام الصفقة بشكل رسمي؛ وفقًا لتصريحات المنجم نفسه.

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وفي هذا السياق.. أعلن برنامج "دورينا غير"، مساء يوم الجمعة، اتفاق نادي الشباب، مع المدير الفني البرتغالي فيتور فيريرا، لقيادة الفريق الأول؛ بعد فشل صفقة مورينيو.

البرنامج الرياضي كشف عن أن بيريرا، سيوقع على عقود تربطه بالفريق الشبابي؛ لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن بيريرا سبق له العمل في السعودية، وبالتحديد مع النادي الأهلي، في الفترة من يوليو 2013 إلى مايو 2014، محققًا 19 انتصارًا مقابل 10 تعادلات و8 هزائم، خلال 37 مباراة رسمية، وبدون التتويج بأي لقب مع الفريق.

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