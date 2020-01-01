مورينيو: الفريق الأفضل خسر ولكننا لعبنا في حدودنا

مورينيو يتحدث عقب الفوز على ساوثهامبتون

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن الفوز على ساوثهامبتون جاء نتيجة للعب في حدود الإمكانيات المتاحة بالنسبة للاعبيه.

وكان توتنهام قد تخطى ساوثهامبتون على ملعبه الجديد بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الإعادة للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وعقب المباراة أبدى مورينيو احترامه للفريق المنافس، حيث أكد أن ساوثهامبتون قدم مباراة كبيرة ولكن الفريق الأفضل خسر في النهاية.

وأضاف: "لقد عانينا ولعبنا أمام فريق قوي للغاية، اللاعبون الذين أمتلكهم لعبوا مباراة بدنية شاقة منذ يومين، لذلك اللعب اليوم كان في حدود المتاح"

وتابع: "أعتقد أنني أبليت بلاء حسنًا نظرًا لأنني اضطررت إلى إدارة فريق يعاني من الكثير من الصعوبات، لقد تغيرت الخطة وكان عليّ أن أواكب ذلك"

وأردف: "لقد لعب اللاعبون بأرواحهم وقلوبهم ويجب أن أشكرهم على ذلك، لقد قدموا كل شيء على الإطلاق ولعبوا 4 مباريات مثالية في أسبوعين فقط"

وأكمل: "مباراة مانشستر سيتي كانت صعبة للغاية وأنتجت إصابات وإجهاد بدني، لقد قدمنا كل شيء ولذلك أنا فخور بفريقي وعلينا التفكير فيما هو قادم"

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يذكر أن توتنهام قد تغلب مساء الأحد الماضي على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء.