مورينيو يتسوق في السعودية .. فنربخشة يريد نجم النصر بعد حسم صفقة ماكسيمين من الأهلي

الدوري السعودي "سوق" فنربخشة تحت قيادة مورينيو..

رصد نادي فنربخشة التركي، الذي يتولى البرتغالي جوزيه مورينيو "تدريبه"، أحد نجوم النصر السعودي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

فنربخشة أعلن منذ يومين، التعاقد مع النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح النادي الأهلي السعودي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، مقابل 8 ملايين يورو تقريبًا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عثمان جنكيز، مساء اليوم الخميس، يعمل النادي التركي العملاق على التعاقد مع النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان النصر.

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جنكيز كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المدراء الفنيين في فنربخشة أوصوا بـ"التعاقد" مع فوفانا البالغ من العمر 29 سنة، خلال صيف العام الحالي.

وكان اسم آخر من الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، قد ارتبط بالانتقال إلى فنربخشة، بالإضافة إلى بشكتاش التركي؛ وهو البرازيلي أندرسون تاليسكا.

جدير بالذكر أن فوفانا انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من لانس الفرنسي، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى الاتفاق السعودي، في يناير الماضي؛ ولمدة 6 أشهر فقط.