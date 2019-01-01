مورينيو: البوكسينج داي جريمة وليفربول محظوظ

مورينيو ينتقد لعب مباراتين في البريميرليج في ظرف 48 ساعة

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام إن جعل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز يلعبون مباراتين في ظرف 48 ساعة يعد جريمة.

وجاء ذلك في أعقاب أولى أيام مباريات البوكسينج داي، حيث انتصر فريقه على برايتون بهدفين مقابل هدف بعد مباراة مرهقة على المستوى البدني.

وفيما يخص ذلك، قال جوزيه مورينيو حول لاعبيه فريقه: "كيف يمكنهم اللعب مباراة أخرى بعد هذه المباراة بـ 48 ساعة فقط؟ لا أرى ذلك منطقيًا"

وأضاف: "نظرًا إلى المسافات التي يركضونها والإرهاق والكثافة، كيف سنسيطر على كل ذلك ونحن نمتلك مباراة أخرة بعد غد؟ بعد 48 ساعة فقط من انتهاء مباراة مرهقة"

وتابع: "أعتقد أن لعب مباراتين في ظرف 48 ساعة يعد جريمة في حق اللاعبين، إنه ضد كل علوم وظائف الإعضاء والأحياء، لكن للأسف هذه هي الطريقة المتبعة هنا"

وأردف: "ليفربول هو أحد المحظوظين لأنه سيحصل على 24 ساعة راحة إضافية مقارنة بمنافسيهم، ولكن الجماهير تريد ذلك وتريد مشاهدة الكثير من المباريات في البوكسينج داي"

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يذكر أن توتنهام سيرحل من أجل مواجهة نورويتش سيتي خارج أرضه مساء الغد، بعدما واجه برايتون على ملعبه مساء أمس.