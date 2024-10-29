مورينيو : كنت على وشك التوقيع لإنجلترا ولا أريد هذه الوظيفة الآن!

يريد الظهور في كأس العالم واليورو

كشف جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي الحالي، عن تلقيه عرضًا لتدريب منتخب إنجلترا في عام 2007، بعد وقت قليل من مغادرته لنادي تشيلسي الإنجليزي.

إنجلترا كانت تعاني وقتها من الفشل في التأهل إلى يورو 2008 تحت قيادة ستيف مكلارين، حيث عُرض المنصب على مورينيو الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 44 سنة، ولكن الخطوة لم تحدث في النهاية.

وقال البرتغالي في حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس":"تلقيت عرضًا لتدريب إنجلترا عندما تركت تشيلسي لأول مرة، تقريبًا في موسم 2007/2008، نعم العرض كان على الطاولة وكنت على وشك التوقيع".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما تم سؤال مورينيو عن رغبته في تدريب إنجلترا بالوقت الحالي، أو قبل تعيين توماس توخيل كمدرب للأسود الثلاثة، قال مدرب فنربخشه إنه ليس مهتمًا بهذه الوظيفة الآن.

وعن تدريب المنتخبات الوطنية عمومًا:"هل سأدرب منتخب البرتغال؟ حاليًا لا، حاولوا التعاقد معي ثلاث مرات ولم أقبل أبدًا، ربما يحدث ذلك يومًا ما، ولكن ليس الآن، لأنني أمتلك الكثير من الطاقة بداخلي تجعلني أريد أن ألعب أكثر من مباراة واحدة فقط كل شهر".

وأوضح:"ماذا سأفعل في الأشهر الأخرى التي سأكون متفرغًا بها؟ أحتاج إلى لعب المباريات، وفي الوقت ذاته أريد أن أحظى بتجربة التدريب في كأس العالم أو اليورو، أطمح في تمثيل بلادي التي أشعر بارتباط عميق تجاهها، أعتقد أن الأمر سيحدث يومًا ما ولكن ليس الآن".

جدير بالذكر أن مورينيو سبق أن ارتبط بتدريب العديد من المنتخبات الوطنية مثل البرتغال وإنجلترا والبرازيل بعد رحيله عن روما الموسم الماضي، لكنه فضل الانتقال إلى الدوري التركي من بوابة فنربخشه.