مورينيو "الإنسان" يظهر من جديد في توتنهام

لفتة استثنائية من الاستثنائي..

خطف جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، الأضواء كعادته ولكن هذه المرة بصورة إيجابية بعد لفتة إنسانية رائعة منه في المؤتمر الصحفي لمباراة شكنديا المقدوني بالدوري الأوروبي.

ويستعد السبيرز للارتحال إلى مقدونيا لخوض هذه المباراة يوم الخميس في إطار الجولة الثالثة من تصفيات الدوري الأوروبي، وبعد عبور بوابة لوكوموتيف بلوفديف بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

وبعد المؤتمر الصحفي للسبيشال وان لمباراة شكنديا عبر تطبيق "زوم"، بدا أحد الصحفيين من مقدونيا مستاءً لعدم قدرته الحصول على فرصة لطرح سؤاله على مورينيو.

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كما أن والد هذا الصحفي كان أحد عشاق مورينيو قبل وفاته، وعندما وصل هذا الأمر إلى المدرب البرتغالي عاد إلى الفور إلى غرفة المؤتمر وسمح للصحفي المقدوني بطرح السؤال عليه.

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ولم يكتفِ الاستثنائي بالإجابة على السؤال، بل إنه وعد الصحفي بالتقاط صورة معه قبل المباراة في ذكرى لوالده الراحل المُتيّم بالمدرب.

هذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها مورينيو لفتات إنسانية كهذه منذ توليه مسؤولية توتنهام العام الماضي، فسبق وأن جذب الأنظار إليه أيضًا بما فعله مع أحد جامعي الكرات وبنشاطه الدائم مع أطفال السبيرز.

الجدير بالذكر أن مورينيو يعيش ضغوطًا كبيرة هذا الموسم بعد البداية الأقل من متوقعة للموسم بعبور بلوفديف بصعوبة والهزيمة من إيفرتون بأداء سيئ، قبل الانفجار في وجه ساوثامبتون بخماسية بالجولة الأخيرة من البريميرليج.