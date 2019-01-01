مورينيو: استهزاء أياكس بتوتنهام والحظ سبب خسارته

أياكس أضاع تقدماً بهدفين نظيفين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، أسلوب لعب أياكس واستخفافه بمنافسه توتنهام بعد تأهل الأخير بهدف قاتل إلى نهائي دوري الأبطال.

وقلب توتنهام تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى انتصار بالثلاثة بعد هاتريك لوكاس مورا، ليخطف بطاقة التأهل مساء الأربعاء لنهائي البطولة.

وقال مورينيو في تحليله للمباراة مع "بي إن": "الفلسفة هي ما تجعل الفريق ينضج، تحتاج أسلوب لعب ولاعبين بجودة، ولكن كرة القدم معركة".

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وأكمل: "تحتاج لخطة في المعركة لتفوز، بالتحديد في مثل تلك المباريات، عندما تتقدم يجب أن تلعب بتوازن، هذا يحدث بداية من خط الدفاع وتمركزه الصحيح".

وواصل البرتغالي: "أياكس استمر في التقدم وكأنه يلاعب فيتيس بالدوري الهولندي، توتنهام بالمقابل تغير ولعب كرة مباشرة وكان الحظ وآلهة الكرة بجانبهم".

وسيكون توتنهام على موعد مع نهائي إنجليزي خالص عندما يقابل ليفربول على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالأول من يونيو المقبل.