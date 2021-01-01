مورينيو: أنا واحد من أهم مدربي كرة القدم!

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام يدعو نفسه كواحد من أهم مدربي كرة القدم في الوقت الحالي!

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام إنه يعتبر نفسه ضمن أهم مدربي كرة القدم في الوقت الحالي بالرغم من كل الانتقادات التي يتعرض لها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح أحد رعاة نادي توتنهام، وأكد خلالها إنه لا يلتفت للانتقادات كما لا تلتفت وكالة ناسا لكل من يتحدث عن علم الصواريخ.

وقال مورينيو ساخرًا من إمكانية مناقشته للانتقادات التي يتعرض لها: "لا أعتقد أنه يمكن لأي شخص أن يناقش علم الصواريخ مع أشخاص من وكالة ناسا".

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وأضاف: "هم يتصورون إنهم يمكنهم مناقشة كرة القدم مع واحد من أهم المدربين في اللعبة، هذا هو جمال كرة القدم، وأنا معتاد على ذلك وأقدره، ولا بأس فيه بالنسبة لي".

وكان مورينيو قد بدأ مع توتنهام بشكل جيد في بداية توليه لتدريب الفريق، كما تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لعدة جولات هذا الموسم.

وتراجع الفريق مؤخرًا بشكل واضح في النتائج، وتلقى المدير الفني البرتغالي انتقادات معتادة بالنسبة له، حصل على مثلها في ريال مدريد وإنتر وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 48 نقطة بعد مرور 29 جولة.