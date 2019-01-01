مورينيو: أخبرت اللاعبين أن وست هام سيعود

المو يُشيد بديلي آلي أيضًا..

لم يخفِ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، لكنه في الوقت نفسه أكد على عدم رضاه عن الطريقة التي مُنيّت بها شباك حارسه، جازانيجا، بهدفي أصحاب الأرض.

توتنهام كان قد تقدم بثلاثة أهداف عبر هيونج مين سون ولوكاس مورا وهاري كين، قبل أن يعود وست هام في آخر 20 دقيقة ويحرز هدفين كانا ليُغيرا المباراة كثيرًا لو أُتيح لكتيبة مانويل بيليجريني المزيد من الوقت.

وتُعد هذه هي المباراة الأولى في ولاية السبيشال وان بتوتنهام، بعدما عُيِّن الأربعاء الماضي خلفًا للمدرب المُقال ماوريسيو بوتشيتينو، ليواصل المو سلسلة اللا هزيمة له في أول مباراة مع أي فريق جديد سبق وأن تولى مقاليد الحكم فيه.

المدرب البرتغالي تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "لقد كنت حقًا سعيدًا حتى تلقينا الهدفين، لقد لعبنا جيدًا ونفذنا أمورًا تدربنا عليها في الأيام القليلة الماضية، كان بمقدورنا أن نجعل النتيجة 4-0 ونقتل المباراة.".

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كما أضاف "نحن محظوظون، لقد أمضيت عدة سنوات في الدوري الإنجليزي، ومن منطلق خبرتي قلت للاعبين بين الشوطين أن التقدم بثلاثة أهداف حتى الدقيقة 85 لا يعني شيئًا، ستبقى المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.".

وعن الأسباب التي أدت إلى تراجع الفريق في آخر المباراة، أجاب مورينيو بقوله "هناك العديد من العوامل، مشاعر فقدان المدرب السابق، وعودة البعض من المنتخبات والإرهاق في آخر 20 دقيقة.".

"أهم شيء هو الفوز، لا يهم كيف. اللاعبون سعداء وهذا ما أردته حقًا."

وعلى صعيد متصل، تحدث مورينيو عن الأداء البارز الذي ظهر به ديلي آلي اليوم، حيث قام بصناعة هدف سون الأول وساهم بروحه القتالية العالية في إحراز الهدف الثاني، لينعته مدربه الجديد بأنه من أفضل لاعبي العالم.

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"أنا سعيد به، لقد تحدثنا لدقائق داخل وخارج التدريبات وقلنا أن على أفضل صورة لديلي آلي أن تعود من جديد. إنه جيد جدًا ولا يصح ألا يكون من ضمن أفضل اللاعبين في العالم أو لا يلعب مع منتخب إنجلترا."

يذكر أن الانتصار الذي حققه السبيرز رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 17 ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 13 في المركز السادس عشر.