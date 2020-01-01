مورينيو: أحلم بتدريب منتخب البرتغال ولكن الأمر صعب للغاية

تجربة جديدة مع منتخب بعد مسيرة تاريخية رفقة الأندية .. حلم مورينيو

يريد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي توتنهام تجربة إثارة كأس العالم من مقعد المدرب في نهاية مسيرته التدريبية.

ولكن على الرغم من ذلك يقول مورينيو إن حدوث ذلك الأمر في منتخب البرتغال قد يكون في غاية الصعوبة، وكذلك ليس مضمونًا على الإطلاق.

ومن جهته أوضح مورينيو طموحه لتدريب منتخب وطني في مرحلة ما من حياته المهنية، وذلك على الرغم من أن مدرب توتنهام ليس متأكدًا من أن تدريب منتخب البرتغال سيكون اختيارًا حكيمًا.

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وقضى السبيشيال وان كل مسيرته التدريبية حتى الآن في الأندية بين مختلف البلدان، حيث بدأ مع بنفيكا وبورتو ثم تشيلسي وإنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام كآخر محطاته.

وأضاف: "هل البرتغال هي التي أريد أن أفعل ذلك من خلالها؟ من جانب سأقول نعم لأنها بلادي والأمر سيكون عاطفيًا إلى أبعد مدى وسيكون حلمًا لكل مدرب برتغالي بكل تأكيد"

وتابع: "لكن من الصعب جدًا القيام بذلك مع البلد الذي ولدت فيه للعديد من الأسباب، كما أنه لا يمكن أن يكون مضمونًا إذا تحدثت حول ذلك في المستقبل وبعد عدة سنوات"

وأردف: "تجربتي في كرة القدم محببة إلى قلبي وأشعر أنني حققت فيها كل ما أريد، اليوم أحتفل بالذكرى السنوية العشرين لمسيرتي ولدي الكثير من الخبرة واللحظات المميزة"

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يذكر أن جوزيه مورينيو قد وصل إلى توتنهام في أكتوبر الماضي ويسعى لأن يحدث نقلة مع الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019.