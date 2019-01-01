موريانتس: هازارد؟ لا أحد يستطيع تعويض رونالدو

فرناندو موريانتس نجم ريال مدريد المعتزل يؤكد أن إيدن هازارد لن يستطيع تعويض رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نجم فريق ريال مدريد المعتزل فرناندو موريانتس أن إيدن هازارد لاعب فريق تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي لن يستطيع تعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها موريانتس وأكد خلالها أن كريستيانو رونالدو لا يمكن تعويض رحيله عن صفوف النادي الملكي.

وقال موريانتس: "لو كان سؤالكم عن قدرة هازارد في استبدال كريستيانو رونالدو فأقول لكم أنه لا يوجد لاعب يمكنه أن يعوض رحيله عن ريال مدريد".

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#ميركاتو_جول pic.twitter.com/Ta1WyrUqf7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "ريال مدريد كان في حاجة للاعب يستطيع أن يصنع الفارق، وهازارد هو ذلك اللاعب ويعد من أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل: "أعتقد أنه يعرف كيف يتأقلم بشكل جيد في صفوف الفريق، وسيقدم الكثير للغاية للفريق لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة حقًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أعلن عن نجاحه في ضم إيدن هازارد قبل أيام قادمًا من تشيلسي الإنجليزي مقابل حوالي 130 مليون يورو.