موراتي: لاوتارو إلى برشلونة؟ الثمن ميسي

رئيس إنتر السابق ما زال يحلم برؤية ميسي بقميص النيراتزوري

ما زال الرئيس السابق لإنتر ماسيمو موراتي يتمسك بنفس الحلم الذي طالما حلم به إبان فترة رئاسته للنيراتزوري وهو رؤية ميسي بالقميص الأزرق والأسود.

وكان موراتي قد تحدث من قبل إبان فترة رئاسته للنيراتزوري عن حلم ضم ميسي الذي لم يكتمل، ولكن المفاجأة أنه ما زال مستمرًا معه حتى الآن.

وحول ذلك، قال موراتي إن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة سيكون مرحبًا به بالنسبة له في حال كان المقابل هو انضمام ميسي إلى إنتر.

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وأضاف: "على الرغم من أنني لم أقرر أبدًا المضي قدمًا في المفاوضات نظرًا لكون الأمر بعيدًا عن الواقع، إلا أن الحلم ظل يراودني لسنوات"

وتابع: في لقائه مع لاجازيتا ديلو سبورت: "إذا جاء ميسي إلى ميلانو، فأنا أقبل مغادرة لاوتارو نحو برشلونة بكل تأكيد، سيكون الأمر جيدًا"

وأردف: "إذا لم يكن ميسي فالبديل بالنسبة لي سيكون باولو ديبالا، هذا في حال كان الوضع مستحيلًا بالنسبة لليو ولم تظهر أي إمكانية نحو ذلك"

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا مع إنتر يقدر بـ 111 مليون يورو وهو الوسيلة التي يحاول من خلالها برشلونة الضغط على إدارة النيراتزوري لضم المهاجم الأرجنتيني.