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موراتا يعرض خدماته على برشلونة

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هل يخون موراتا ريال مدريد ويلعب لبرشلونة؟ تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عرض ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، نفسه على برشلونة مخططًا للرحيل عن البلوز بنهاية الموسم الجاري.

وانضم موراتا إلى صفوف تشيلسي في 2017 مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 13 مليون متغيرات.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ وكيل أعمال موراتا عرض اللاعب على برشلونة بعد انخفاض دقائق اللعب مع تشيلسي خلال الموسم الجاري.

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وأوضحت أنّ الدولي الإسباني يرغب في المشاركة بصورة أكبر لأجل ضمان التواجد مع اللاروخا.

وكشفت الصحيفة أنّ برشلونة لا يضع التعاقد مع موراتا أولوية في الوقت الراهن وقد لا يدخل في مفاوضات لأجله.

لاعب ريال مدريد السابق سجل 6 أهداف في 12 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري، كما أحرز 15 هدفًا في 48 مباراة مع البلوز بالموسم الماضي.

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وسجل موراتا 31 هدفًا في 95 مباراة لعبها مع ريال مدريد كما لعب لفترة مع يوفنتوس ووصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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