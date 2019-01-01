كأس العالم للسيدات
تصفيات كأس أوروبا

موراتا: لم أتوقع أن يمنحني راموس الكرة إنه لاعب رائع

آخر تحديث
التعليقات()
GETTY IMAGES
موراتا وراموس سجلا في مباراة إسبانيا والسويد مساء اليوم في التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شكر ألفارو موراتا لاعب المنتخب الإسباني، زميله سيرجيو راموس قائد الفريق على اللقطة التي بدرت منه في مباراة الماتادور اليوم أمام السويد.

وحقق المنتخب الإسباني فوزاً عريضاً على حساب نظيره السويدي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو الصيف القادم.

وقال موراتا في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أنني كنت محظوظاً بصناعتي للفارق عند دخولي المباراة، الآن أفكر في العطلة الصيفية".

وواصل: "دائماً ما يريد اللاعب المشاركة في المباريات، ويعاني عندما يجلس على مقاعد البدلاء، ولكننا اليوم قدمنا مباراة جيدة أمام فريق صعب مثل السويد".

اختيارات المحررين

وحول لقطة التي أعطى فيها راموس الكرة له لتسجيل ركلة الجزاء الثانية في المباراة، قال موراتا: "راموس لاعب كبير ورائع، لم أتوقع أن يحدث هذا أنان ممتن له وأشكره كثيراً".

الجدير بالذكر أم المنتخب الإسباني يتصدر المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد المنتخب السويدي عن النقطة السابعة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن رومانيا صاحبة المركز الثالث.

إغلاق