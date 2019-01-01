موراتا: لم أتوقع أن يمنحني راموس الكرة إنه لاعب رائع

موراتا وراموس سجلا في مباراة إسبانيا والسويد مساء اليوم في التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو

فيسبوك تويتر بلال محمد

شكر ألفارو موراتا لاعب المنتخب الإسباني، زميله سيرجيو راموس قائد الفريق على اللقطة التي بدرت منه في مباراة الماتادور اليوم أمام السويد.

وحقق المنتخب الإسباني فوزاً عريضاً على حساب نظيره السويدي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو الصيف القادم.

وقال موراتا في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أنني كنت محظوظاً بصناعتي للفارق عند دخولي المباراة، الآن أفكر في العطلة الصيفية".

وواصل: "دائماً ما يريد اللاعب المشاركة في المباريات، ويعاني عندما يجلس على مقاعد البدلاء، ولكننا اليوم قدمنا مباراة جيدة أمام فريق صعب مثل السويد".

💡 هل تعلم أن راموس -قلب دفاع المنتخب الإسباني- هو أكثر لاعب سجّل أهدافًا للمنتخب هذا الموسم بـ 7 أهداف 🔝🎯



💢 ليس ذلك فقط بل قام بالتسجيل أكثر من مهاجمي المنتخب مجتمعين 😅

▪️باكو ألكاسير سجّل 3 أهداف

▪️رودريجو سجّل 3 أهداف pic.twitter.com/8YtHoHQ4PA — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 10, 2019

وحول لقطة التي أعطى فيها راموس الكرة له لتسجيل ركلة الجزاء الثانية في المباراة، قال موراتا: "راموس لاعب كبير ورائع، لم أتوقع أن يحدث هذا أنان ممتن له وأشكره كثيراً".

الجدير بالذكر أم المنتخب الإسباني يتصدر المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد المنتخب السويدي عن النقطة السابعة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن رومانيا صاحبة المركز الثالث.