سبق له اللعب في آرسنال! مودريك صاحب المائة مليون الذي أشعل لندن

تشيلسي تفوق على آرسنال وخطف النجم الأوكراني الشاب

100 مليون يورو، رقم أصبح سماعه في سوق الانتقالات عادياً في الآونة الماضية بعد أن كان بالماضي سعراً لا يدفع إلا في صفوة اللاعبين، وأبرز نجوم اللعبة بعد إثبات أنفسهم وأحقيتهم بأن يُدفع من أجلهم كل تلك الملايين.

ولكن الآن أصبحت أي موهبة تنجح في التألق والبزوغ لشهور قليلة قادرة على أن تُسعر بهذه القيمة، وتتحول لغنيمة للفريق المحظوظ الذي يمتلكها، كما هو الحال حالياً مع شاختار الأوكراني ونجمه ميخايلو مودريك الذي أشعل الصراع في لندن بين القطبين تشيلسي وآرسنال، ليحسمه البلوز في صفقة تتخطى قيمتها 100 مليون يورو.

موهبة حديثة العهد وتجربة سابقة في آرسنال!

مودريك، 22 عاماً، من خريجي أكاديمية ميتاليست، ثم رحل لأكاديمية دنيبرو كشاب يافع، ومنه انتقل في 2016 إلى شاختار حيث بدأ رحلة البزوغ والتألق.

بدايات الجناح الأشقر كانت واعدة بعد أن تدرج سريعاً في فرق الشباب حتى الفريق الأول الذي لعب معه للمرة الأولى في 2018 بكأس أوكرانيا تحت قيادة باولو فونسيكا، ولكن لم يستمر كثيراً وقرر النادي خروجه مُعاراً ليرحل إلى آرسنال كييف الصغير حيث لعب فقط 10 مباريات ولم يسجل.

عاد مودريك الموسم التالي لشاختار ولكن لم يلعب كثيراً وخرج مجدداً مُعاراً لفريق ديسنا حيث بدأ يلفت الأنظار، ليجبر ناديه على إعادته نهائياً هذه المرة، ومع روبرتو دي زيربي، المدرب الإيطالي للفريق وقتها، بدأت موهبة الجناح بالبزوغ على الصعيد القاري.

شارك في 2021 بملحق التأهل لدوري الأبطال ضد موناكو كبديل، المباراة التي جعلته يثبت أقدامه في التشكيل الأساسي، ثم سجل هدفه الأول في الدوري الأوكراني في سبتمبر من نفس الشهر، هدف من تسعة فقط بالمنافسة يملكهم مودريك، و12 كإجمالي بجميع المسابقات، وإن ساهم في صناعة 19 في العموم بفضل سرعته ومهاراته على الجناح الأيسر.

يدين مودريك بالكثير لدي زيربي الذي وثق فيه وأعطاه الفرصة للعب أساسياً، وعن ذلك يقول المدرب الإيطالي: "لو لم أعطيه الفرصة للمشاركة في أعلى المستويات، كنت سأشعر وكأنها هزيمة شخصية"، ولم ينسى أبداً اللاعب الدور الذي لعبه مدربه في الحصول على الفرصة وتثبيت أقدامه.

شاب متدين ومثير للجدل

على المستوى الشخصي، يصف الشاب الأوكراني نفسه بأنه شخص متدين ومؤخراً في حواره مع CBS كشف بأن معظم الوشوم على جسده لها معنى روحي: "كل الوشوم التي أملكها لها معنى ولكن وشم "فقط عيسى" على رقبتي الأكبر والأكثر أهمية"، كما نقل "90min" تصريحات له حول محاولته دائماً الحديث عن الدين مع الزملاء والمحيطين له لإيمانه بأهميته في الحياة.

ومؤخراً مع اشتعال الصراع بين آرسنال وتشيلسي على خدماته أثار مودريك الجدل بتصرفاته على إنستجرام، إذ تفاعل مع مشجعي المدفعجية والأنباء عن اقترابه بالانتقال لصفوف فريقهم، تارة بالدعاء وأخرى بالإعجاب بصورة تصفه كسجين، والآن يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بالتواجد مع قطب لندني آخر!

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الآن الدولي الأوكراني سيكون مطالباً بالرد في الملعب على جماهير آرسنال التي ساند أحلامها بتلميحاته، وعلى جماهير ناديه الباحثة عن إثبات حول أحقية هذا الجناح السريع والشاب بأن يُدفع فيه 100 مليون يورو.