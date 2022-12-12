مودريتش يؤكد: كرواتيا لديها حمض ريال مدريد النووي

لوكا مودريتش يكشف التشابه بين ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

ادعى لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد الإسباني أنه يرى بعضًا من عقلية النادي في قائمة منتخب بلاده المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

مودريتش يقدم أداءً رائعًا في مونديال قطر، حيث ضمن منتخب كرواتيا التأهل إلى نصف النهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ويظل مودريتش، البالغ من العمر 37 عامًا، شخصية ملهمة في منتخب بلاده ومع ريال مدريد، حيث يستهدف خوض نهائي كأس العالم للمرة الثانية.

وفي مقابلة مع برنامج "EL Chiringuito" قال مودريتش عن وصول كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم: "يمكنك القول إن لدينا نفس الحمض النووي لريال مدريد، لأننا نواصل دائمًا حتى النهاية ولا نستسلم أبدًا".

وأضاف: "أريد أن ألعب نصف نهائي آخر ضد فريق كبير، هذا ما أريده، أنا لا ألعب ضد لاعب واحد".

واختتم: "بالطبع ميسي لاعب كبير جدًا، إنه أفضل لاعب لدى الأرجنتين، وسنواجه الكثير من الصعوبات في محاولة إيقافه، لكننا مستعدون وسنقدم كل ما لدينا، ونأمل أن يكون ذلك كافيًا للوصول إلى النهائي".

يذكر أن منتخب كرواتيا سيواجه اختبارًا صعبًا حين يلعب أمام نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم 2022 مساء الثلاثاء على استاد لوسيل.