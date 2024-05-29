"لا مثيل له في هذا الأمر" .. مودريتش يكشف عن مفاجأة بيلينجهام في ريال مدريد

موسم أول تاريخي يثير دهشة نجوم الملكي

أشاد الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، بزميله الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، الذي قدم أداءً مذهلًا في موسمه الأول بقميص الملكي.

وانضم جود بيلينجهام إلى ريال مدريد في صيف 2023، قادمًا من بوروسيا مقابل 113 مليون جنيه إسترليني، وتأقلم سريعًا مع الفريق حتى أصبح أحد أهم أعمدته الأساسية.

وقال مودريتش في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "لقد أظهر جود للجميع أنه من اللاعبين المميزين وأصحاب الموهبة في موسمه الأول".

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وأضاف: "لم أكن أعرفه عندما رأيته يلعب وسمعت أشياء عنه، أكثر ما أدهشني في بيلينجهام، كانت عقليته التي لا مثيل لها في عمله".

وتابع مودريتش: "جود مذهل في كل جلسة تدريبية وفي كل مباراة، وأكثر ما أثار إعجابي هو ذكائه في كرة القدم".

واستطاع بيلينجهام أن يسجل 23 هدفًا رائعًا وأن يقدم 12 تمريرة حاسمة في 41 مباراة خاضها مع ريال مدريد في جميع المسابقات، ليساعد الميرنجي في الفوز بلقب الدوري الإسباني وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه القديم بوروسيا دورتموند.