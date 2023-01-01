مودريتش يرفض ملايين النصر أجل ريال مدريد

الكرواتي لن يرحل!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي لوكا موردريتش نجم وسط ملعب ريال مدريد قد رفض عدة عروض للرحيل عن النادي الملكي في الفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب يحب فكرة الاستمرار في صفوف ريال مدريد وإن كانت لعام واحد فقط.

وأضافت أن اللاعب يرى إنه في إمكانه أن يقدم أفضل مستوياته لمدة عام واحد على الأقل لذلك يريد الاستمرار مع ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن قائد كرواتيا قد رفض عدة عروض الفعل أبرزها جاء من المملكة العربية السعودية والتحديد من نادي النصر ومن الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التفاوض حول تجديده حول الآن.