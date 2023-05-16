مودريتش يتوعد مانشستر سيتي: نشعر بالراحة ونقترب من تحقيق إنجاز تاريخي

أبرز تصريحات نجم ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

تحدث لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد عن توقعاته لمواجهة فريقه الحاسمة أمام مانشستر سيتي بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نارية ضد مانشستر سيتي غدًا الأربعاء على ملعب الاتحاد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال.

وقال مودريتش، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " شعوري جيد جدًا نريد الفوز ونعلم أنه يجب علينا أن نستعد على أكمل وجه ونحن متحمسون ".

وأجاب عن سؤال شعوره بالتوتر بسبب المباراة قائلًا: "نحن لعبنا هذه المواجهات عدة مرات وأرى في زملائي وفي أنشيلوتي الهدوء والثقة الكاملة لعمل حفلة رائعة لأن اللعب في النهائي سيكون مثيرًا للإعجاب ".

وأضاف نجم ريال مدريد: "عندما تعلم أنك قريب جدًا من نهائي آخر فأنت تريد أن تقدم كل ما لديك نحن قريبون من القيام بشيء تاريخي". وواصل تصريحاته قائلًا: "إنها مباراة ضخمة ونشعر بالراحة نحن نحب دوري الأبطال لأنها بطولتنا، الشعور بالراحة في هذه المباريات هو سبب فوزنا مرات عديدة لأن الثقة في أنفسنا هائلة وسنعطي 100٪ من قدرتنا".

وعن تألق فينيسيوس وردريجو، قال: "لقد أظهروا بالفعل الموسم الماضي أنهم يستطيعون حل المباريات لكنني أقول دائمًا أن أهم شيء هو الفريق إذا كنا سويًا ونقاتل من أجل بعضنا البعض ليوم واحد سوف نلمع هذا هو المفتاح الوحدة بين الشباب وبيننا الكبار".

وعن نتيجة مباراة الذهاب قال مودريتش، "في مباراة الذهاب كانوا أفضل لكننا تقدمنا وتمكنا من تسجيل هدف لكنهم تعادلوا وكنا نعلم أن الحسم سيكون بمباراة الإياب وليس الذهاب، نحن نشعر بالرضا وفرصنا متساوية وهم سيلعبون على التفاصيل الصغيرة لذلك يجب أن نكون متحدين وفي كامل تركيزنا ".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ومواجهة الغد ستحسم الطرف الأول المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.