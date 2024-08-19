الأسطورة تتواصل.. مودريتش ينضم لمنتخب كرواتيا مرة أخرى رغم تراجع دوره في ريال مدريد

مودريتش جزء لا يتجزء من كرواتيا...

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرواتيا، قائمة المنتخب التي ستخوض أولى مباريات دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ويزين لوكا مودريتش القائمة.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الكرواتي، امام نظيره البرتغالي، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية يوم 5 سبتمبر، ثم بولندا يوم 8 من الشهر ذاته.

وبالرغم من تقلص دور مودريتش، مع ريال مدريد، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، إلا أن مدربه زلاتكو داليتش، قرر أن يضمه إلى قائمة منتخب بلاده للاستفادة من خبراته في التوقف الدولي القادم.

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وسيبلغ مودريتش عامه الـ 39 بعد أيام من مواجهة بولندا، وسيطمح للاحتفال بعيد ميلاده بطريقة مثالية، تعويضًا لخروج منتخب بلاده المبكر، في بطولة اليورو الأخيرة والتي خرج منها من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن مودريتش، أصبح أكثر لاعبي ريال مدريد، حصولًا على الألقاب، بعد تتويجه ببطولة السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا، يوم الأربعاء الماضي.