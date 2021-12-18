مودريتش يتعافى من كورونا ولكن محروم من اللقاء بعد القادم!

بات نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، مهددًا بالغياب عن المشاركة في المباراتين المقبلتين، بسبب وجود تعارض في بروتوكولات فيروس كورونا داخل إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة مودريتش بفيروس كورونا لكن سرعان ما عاد سلبيًا عقب يومين فقط.

ويأتي كل ذلك قبل مباراة الغد الأحد، حيث يواجه ريال مدريد نظيره قادش ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني "الليجا".

ما الجديد بخصوص مودريتش؟

مودريتش كان في حالة انتظار بعد إعلان نتيجة الاختبار السلبية للمشاركة من جديد مع الفريق، حيث أن بروتوكول رابطة الليجا، ينص على أنه إذا كانت نتيجة اختبار اللاعب إيجابية، فيجب أن يظل معزولًا لمدة 10 أيام بغض النظر عما إذا كانت نتيجة الاختبار التالية سلبية أم لا.

ومع ذلك، وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة في مدريد، أي شخص تم تطعيمه تظهر نتيجة فحصه إيجابية، يمكنه العودة إلى نشاطه بمجرد تحول النتيجة إلى سلبية.

هذا يعني أنه إذا تم تطعيم مودريتش فيمكنه اللعب ضد قادش عندما تُلعب المباراة بموجب الإطار القانوني لوزارة الصحة في مدريد.

لكن المدير الفني للفريق، كارلو أنشيلوني فضل إراحة مودريتش، وقال على هامش المؤتمر الصحفي الخاض بالفريق لمواجهة قادش"لقد جاءت نتيجة اختباره سلبية لكنه متعب من الحمى ولم يتدرب في هذه الأيام .. بالتأكيد لن يلعب غدًا".

ما هو موقف مودريتش من المباراة المقبلة؟

أما بالنسبة لمباراة الأربعاء القادم أمام أتليتك بلباو، ريال مدريد سيواجه بروتوكول مختلف تتبعه حكومة إقليم الباسك حيث إنها تخضع لتعليمات مختلفة، وينص البروتوكول على هذا النحو: "حتى إذا لم تكن نتيجة الاختبار إيجابية، فيجب أن يظل الشخص في عزلة لمدة 10 أيام على الأقل من ظهور الأعراض أو من وقت الاختبار".

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