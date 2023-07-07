مودريتش يبشر أردا جولر بخصوص رقمه "الاستثنائي" مع ريال مدريد

هيثم محمد
Arda-Guler(C)Getty Images
لوكا مودريتشالدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدA. Güler

الموهبة التركية انضمت لصفوف الملكي

كشف جد الموهبة التركية أردا جولر المنضم حديثاً إلى صفوف ريال مدريد عن مكالمة خاصة تلقاها لاعب فنربخشه السابق من لوكا مودريتش.

وانضم جولر إلى صفوف الملكي في الساعات الماضية عقب منافسة مع الغريم التقليدي برشلونة للحصول على خدمات صانع الألعاب الشاب.

وقال جد اللاعب مع "DHA" التركية إن جولر تلقى اتصالاً خاصاً من مودريتش في الأيام الماضية علق فيه الكرواتي على انضمام الشاب الموهوب.

وذكر جد اللاعب أن مودريتش بشر جولر بقميصه في المستقبل: "سأعتزل بعد عام والرقم 10 سيكون من نصيبك".

وأمضى مودريتش عقداً جديداً مع ريال مدريد سيبقيه مع الملكي حتى الصيف المقبل، وتحديداً يونيو 2024، وذلك بعد الأنباء التي ربطته بعروض سعودية مؤخراً.

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