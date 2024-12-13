خاميس رودريجيز يستهدف "قميص مودريتش" ويحسم موقفه من اللعب بالدوري السعودي

النجم الكولومبي يستعيد ذكرياته في ريال مدريد

يستعد الكولومبي خاميس رودريجيز، للظهور من جديد أمام بيته القديم ريال مدريد، وذلك عندما يقود فريقه الحالي رايو فاييكانو لمواجهة الملكي المرتقبة، غدًا السبت ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وأجرى خاميس مقابلة مع صحفية "ماركا"، تحدث خلالها عن مواجهة ريال مدريد، قائلًا: "من الرائع دائمًا اللعب ضد ريال مدريد. النادي الذي كنت سعيدًا به والذي كان بإمكاني أن أظهر فيه كل ما بوسعي".

وأضاف: "هذه المباراة دائمًا ما تكون خاصة. لقد أتيحت لي الفرصة بالفعل للعب ضدهم مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وكانت مباراة استثنائية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع النجم الكولومبي: "عشت أيامًا لا تنسى هناك، عندما أتيت إلى مدريد شعرت بمحبة الناس. وهذا يعني أنني قمت بأشياء جيدة ولدي الكثير من المودة لجماهير النادي، لقد جعلوني أشعر وكأنني في بيتي. حققت الألقاب معهم وأعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا للغاية. لقد حققت أرقامًا غير عادية".

وأردف: "ربما كان بإمكاني البقاء في مدريد لمدة عام أو عامين آخرين وكان من الممكن أن تكون أرقامي أعلى قليلاً. ولكن في ذلك الوقت، وبسبب الظروف، لم يسمحوا لي بالبقاء ورحلت".

وسئل خاميس عن النجم الذي سيبدل قميصه معه بعد مباراة السبت، ليرد قائلًا: "أنا لست من اللاعبين الذين يطلبون القمصان كثيرًا، لكني سأختار لوكا مودريتش لأن علاقتي به جيدة جدًا، أو لوكاس فاسكيز".

وتحدث النجم الكولومبي عن إمكانية انتقاله للعب في الدوري السعودي مستقبلًا، ليرد: "لعبت في قطر لمدة 8 أشهر وفي كرة القدم لا أحد يعلم ما سيحدث. في الوقت الحالي ليس لدي خطط للذهاب إلى هناك".