مودريتش: ريال مدريد سيكرر إنجازات العام الماضي بشرط وحيد

شرط وحيد لتكرار إنجازات ريال مدريد في الموسم الماضي...

كشف لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، عن شرط وحيد ليحقق الفريق الملكي، إنجازات الموسم الماضي، الذي فاز فيه بالدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر المحلي.

ويعاني ريال مدريد، بشكل كبير هذا الموسم، على مستوى النتائج، إذ يبتعد عن برشلونة المتصدر، في الليجا بست نقاط، وخسر آخر مبارياته في دوري أبطال أوروبا، أمام ميلان.

وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "إذا تمكنا من تحقيق الوحدة التي كانت لدينا في الموسم الماضي، فإن الجودة والموهبة يمكن أن تظهر ويمكننا أن نكون أقوياء مرة أخرى ونقاتل على جميع الألقاب، وبدون هذا سيكون الأمر صعبًا للغاية".

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وتابع: "ليست هذا المرة الأولى التي نكون فيها في وضع مثل هذا، أنا هنا منذ سنوات وقد واجهنا مشاكل عديدة وكنا نعرف كيف نخرج من الأوقات الصعبة، نحن لا نسمح لأي أحد من الخارج أن يشتت انتباهنا".

وشارك مودريتش، في فوز ريال مدريد، على أوساسونا، صباح اليوم السبت بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.