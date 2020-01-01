مودريتش: برشلونة قد يستفيد من رحيل ميسي

خسارة كبيرة ولكن الحياة ستستمر

يؤمن لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، قد يعود بالنفع على العديد من اللاعبين بالفريق الكتالوني.

برشلونة يواجه إمكانية رحيل ميسي عن الفريق هذا الصيف، بعدما أعلن اللاعب تمرده ورغبته في خوض تجربة جديدة، عقب أسابيع قليلة من السقوط أمام بايرن ميونخ 8/2 بدوري أبطال أوروبا.

ريال مر بموقف مشابه، عندما خسر كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، ولكنه نجح بعدها في الفوز بالدوري الإسباني مع زين الدين زيدان.

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وفي هذا الشأن قال مودريتش:"ربما تكون خسارة كبيرة لهم مثلما رحل رونالدو عن ريال مدريد، ولكنك يجب أن تفكر دائماً في المستقبل وتنسى الماضي".

وأضاف لشبكة "AFP":" الدوري الإسباني سيخسر كثيراً برحيل ميسي، ولكن الأمر سيساعد العديد من اللاعبين على الوصول لدرجة كبيرة من التألق، وسيصبحون نجوماً على أعلى مستوى".

وتابع:"الموقف حدث مع ريال مدريد، الحياة استمرت، ونفس الشيء لبرشلونة الذي يمكنه إخراج المزيد من النجوم وكذلك الليجا".

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وفي نهاية حديثه تطرق صاحب الـ35 لاستعدادات ريال للموسم الجديد، مؤكداً على تمتع فريقه بالخبرة اللازمة وعناصر الشباب من أجل المنافسة على كل البطولات.

يذكر أن آخر التقارير الصحفية، كشفت عن إمكانية تراجع ميسي، واستمراره في برشلونة قبل الرحيل بالمجان الصيف القادم بعد نهاية عقده.