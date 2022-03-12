موجهاً رسالة بالعربية .. بيتروس يظهر في مدرجات مونديال قطر

لاعب النصر السابق والفتح الحالي حاضر في مدرجات المونديال

التقطت الكاميرات ظهور نجم الفتح الحالي والنصر سابقاً البرازيلي بيتروس في مدرجات مباراة بلاده البرازيل ضد الكاميرون في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

اللاعب يحظى بشعبية كبيرة في المنطقة العربية بعد الفترة التي قضاها مع النصر من 2018 وحتى 2021، وبعدها انتقل لصفوف الفتح.

وظهر بيتروس بقميص بلاده الأزرق بمدرجات ملعب "لوسيل" الذي شهد خسارة السيليساو على يد أسود الكاميرون بهدف نظيف.

وقال النجم في تصريحات نقلها حساب قنوات الكأس: "حبيبي يالا، أتمنى إن شاء الله أن تفوز البرازيل بكأس العالم".

من مدرجات استاد لوسيل.. البرازيلي بيتروس لاعب النصر السعودي السابق و الفتح السعودي الحالي يتمنى فوز بلاده بكأس العالم #قطر2022#قنوات_الكاس#كأس_العالم pic.twitter.com/62eVvcBN52 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022

ورغم الخسارة، تصدرت البرازيل المجموعة السابعة، لتلاعب كوريا الجنوبية في دور الستة عشر.