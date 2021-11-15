مؤثر كميسي وشبح الرحيل المجاني .. أسباب تمسك برشلونة بديمبيلي الزجاجي!

ربما يكون عثمان ديمبيلي يعاني على المستوى البدني في صفوف برشلونة طوال السنوات الماضية، لكن على المستوى الفني لم يكن أبدًا الفرنسي محل شك.

ديمبيلي يقترب عقده في برشلونة من الانتهاء، وتصر الإدارة على تجديد عقده، بالرغم من كل المشاكل البدنية التي يمر بها بشكل مستمر.

برشلونة مستعد للمخاطرة وتحمل مشاكل ديمبيلي في الإصابات للمزيد من السنوات مقابل أن يحصل على فرصة الاستفادة من إمكانياته الفنية الهائلة.

لكن هل هذا يكفي من أجل تجديد عقده في ظل تكرار الإصابات وغيابه الشبه دائم؟ حسنًا، ربما تكون الإجابة لا، دعونا نحاول التوصل لأسباب تمسك الفريق بديمبيلي حتى الآن:

تأثير لا يقارن

في كل مرة يظهر فيها عثمان ديمبيلي بقميص برشلونة يكون للنجم الفرنسي الشاب تأثيرًا كبيرًا للغاية على ما يقدمه الفريق من مستويات.

النجم الفرنسي كفرد واحد تأثيره أعلى من تأثير أي لاعب آخر جاء لبرشلونة في العقد الأخير، وعلى رأسهم الثنائي الأغلى فيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمان.

لذلك ربما يرفض النادي الكتالوني فكرة التفريط في اللاعب بأي شكل من الأشكال، فمن الصعب إيجاد لاعب يؤثر بذلك الشكل في كل مرة يشارك فيها.

أزمة مادية وغياب البديل

في الوقت الحالي لا يوجد بديل لعثمان ديمبيلي في سوق الانتقالات يستطيع برشلونة أن يضمه لصفوفه خلال الفترة المقبلة.

النادي يعاني على المستوى المادي في هذه الأيام كما لم يعان من قبل أبدًا، لذلك فكرة تعويض عثمان ديمبيلي تعد شبه مستحيلة.

لن يستطيع برشلونة أن يدفع 100 مليون أخرى لضم لاعب بنفس تلك الجودة من سوق الانتقالات في ظل الظروف التي يعيشها.

رحيل ميسي

عقب أن رحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة اتجه الأمل بشكل تلقائي للثلاثي أنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

الأول عاد لصفوف أتلتيكو مدريد وقتل الأمل في قلوب جماهير برشلونة، والثاني يعاني على كافة المستويات، وكأنه نسي كرة القدم.

أما ديمبيلي فهو الوحيد في الوقت الحالي الذي يستطيع تعويض ولو جزء بسيط للغاية مما كان يقدمه ليونيل ميسي في برشلونة طوال سنوات ماضية.

خسارة قيمته مجانًا

حال رحل ديمبيلي عن برشلونة سيكون النادي قد خسر قيمته كاملة بشكل مجاني، أي كل ما دفعه لبوروسيا دورتموند سواء من مبلغ أساسي أو بنود فرعية.

بالإضافة إلى قيمة راتبه طوال خمسة أعوام كانت هي عمره في برشلونة حتى الآن، كل ذلك ستكون قيمته صفر على اليسار.

لو رحل ديمبيلي بشكل مجاني سيضيف برشلونة لمشاكله المادية مشكلة جديدة، وهي خسارة لاعب تعويضه لن يكون بأقل من 50 إلى 100 مليون يورو.