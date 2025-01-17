موتا يعلن النبأ السار.. يوفنتوس يفاجئ ميلان ويوجه "ضربة رسمية" لمانشستر يونايتد!

المدرب الإيطالي يزف النبأ لأنصار البيانكونيري

أكد مدرب يوفنتوس تياجو موتا أن الدولي الفرنسي راندال كولو مواني سيشارك على الأرجح في مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي على أرضه ضد ميلان حين يكتمل انتقاله من باريس سان جيرمان إلى البيانكونيري.

اللاعب الفرنسي الدولي موجود في تورينو وقد أكمل بالفعل فحصه الطبي، وينتظر الآن تبادل الوثائق النهائية قبل الإعلان عنه رسميًا كلاعب يوفنتوس.

وفقًا لشبكة "فوتبول إسبانيا" سينتقل إلى ملعب "أليانز تورينو" في صفقة إعارة مباشرة لبقية موسم 2024-2025. دون أن يكون هناك خيار شراء، لذلك سيعود اللاعب إلى باريس سان جيرمان في الصيف مهما حدث خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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ومن المتوقع أن يغطي يوفنتوس 100٪ من راتبه خلال فترة الإعارة، كما أكد موتا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن كولو مواني على بعد خطوة واحدة من أن يصبح لاعبًا في يوفنتوس.

وقال موتا للصحافة: "أنا سعيد جدًا براندال، الآن ننتظر فقط الأوراق. طالما أن كل شيء على ما يرام، فسيكون متاحًا للمباراة"، وألمح مدرب البيانكونيري أيضًا إلى أن كولو مواني يمكن أن يلعب في المقدمة إلى جانب المهاجم الحالي دوسان فلاهوفيتش.

وتمثل تلك الصفقة ضربة كبيرة لآمال مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي، إذ كان يعد الفريق الأحمر عرضًا سخيًا للحصول على خدمات الدولي الفرنسي.