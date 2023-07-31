بموافقة ولي العهد .. السعودية تتعاقد رسميًا مع جوزيه مورينيو

جوزيه مورينيو يعمل مع السعودية رسميًا

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. توصلت المملكة العربية السعودية، بموافقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى اتفاق مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

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مورينيو تلقى طوال الأسابيع القليلة الماضية، عروضًا من الهلال والنصر والأهلي؛ إلا أنه رفضهم جميعًا، متمسكًا بالبقاء على رأس القيادة الفنية لنادي روما الإيطالي.

هذا الرفض، لم يمنع المملكة، من التعامل مع المدرب البرتغالي؛ حيث تم التعاقد معه لمدة 3 سنوات، كعضو في مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، المسؤولة عن تطوير المواهب السعودية.

ومساء اليوم الإثنين.. صدرت موافقة سمو ولي العهد، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، وبعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، وجوزيه مورينيو، وأيوان لوبيسكو.

أكاديمية مهد، تم إنشاؤها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 يونيو 2021م؛ حيث تعمل على تنمية المواهب الرياضية وتطويرها، في مختلف مناطق المملكة، في الألعاب الفردية والجماعية.

وتهدف الأكاديمية، لتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، بدءًا من 6 أعوام؛ لصناعة جيل من الأبطال الرياضيين، وتحقيق الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والقاري.

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