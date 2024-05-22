بموافقة وزارة الرياضة .. "مهرجان ضخم" محتمل يجمع الأهلي والاتحاد قريبًا

الكشف عن مفاجأة جديدة..

فجّر الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، مفاجأة كبرى؛ بشأن إمكانية إقامة "مهرجان ضخم" يجمع بين عملاقي جدة الأهلي والاتحاد، خلال الفترة القليلة القادمة.

التنافس بين الأهلي والاتحاد مشتعل منذ القدم؛ إلا أنه وصل إلى أعلى درجات الاحتقان، منذ عامين تقريبًا، بعد هبوط الراقي لأول مرة في تاريخه، إلى دوري يلو.

الجفن أعلن عبر إذاعة "العربية FM"، مساء اليوم الأربعاء، استعداد الشركة المنظمة؛ لإقامة "حفل اعتزال ضخم"، لأسطورة الكرة السعودية خالد مسعد، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف الإعلامي الرياضي، عن تواصله شخصيًا مع وزارة الرياضة السعودية واتحاد الكرة المحلي، اللذين أبديا موافقة رسمية، على إقامة هذا الحفل، الذي يتضمن مباراة ودية بين الأهلي والاتحاد.

وأوضح الجفن أنه متبقي الآن، الحصول على موافقة عملاقي جدة؛ من أجل تحديد الموعد النهائي، لتكريم أحد الأساطير الخالدة في عالم كرة القدم السعودية.

وشدد فيصل الجفن، على أن قيمة المداخيل المالية لهذه المباراة الودية التكريمية - إذا تمت -، ستذهب بالكامل إلى خالد مسعد؛ وليس للأهلي والاتحاد.

مسعد أحد أبناء النادي الأهلي؛ حيث تدرج في مختلف فئاته حتى تمثيل الفريق الأول، في الفترة من 1986 إلى 2000، قبل الانتقال إلى الاتحاد، في صفقة أثارت الكثير من الجدل في الشارع السعودي؛ ليلعب معه 3 سنوات قبل الاعتزال نهائيًا، في عام 2003.