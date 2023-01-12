موافقة أبو بكر على عرض بشكتاش تعوض مانشستر يونايتد عن رحيل رونالدو!

هل ينجح أبو بكر في إنهاء عقده مع النصر؟

Shahid

يبدو أن النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في طريقه للرحيل عن نادي النصر، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق العاصمي، وسط اهتمام كبير من جانب الأندية التركية للحصول على خدماته.

وشهدت الفترة الماضية انتشار الكثير من التقارير، التي أكدت على أن أبو بكر يلقى اهتمامًا واسعًا من الأندية التركية، أبرزها كان من بشكتاش وفنربخشه.

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ووفقًا للصحفي التركي "Yağız Sabuncuoğlu" فإن بشكتاش وافق على عرض مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل الحصول على خدمات المهاجم ووت ويجهورست على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو.

وأشار موقع "TRT spor" التركي، إلى أن صفقة انتقال المهاجم الهولندي إلى مانشستر يونايتد، أصبحت الآن متوقفة على انضمام أبو بكر إلى نادي بشكتاش لتعويضه.

وأضاف الموقع أن المتبقي فقط إنهاء أبو بكر عقده مع نادي النصر، حيث ينتظر الحصول على 250 ألف يورو مبالغ متأخرة، ليُعطي موافقته على الانضمام إلى بشكتاش، ومن ثم يقوم مانشستر يونايتد بتعويض رحيل رونالدو بضم الهولندي ويجهورست.

Shahid