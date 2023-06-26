وضع مسؤولو النادي الأهلي، شرطًا وحيدًا؛ لإتمام صفقة المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
فيرمينو البالغ من العمر 31 سنة، أعلن الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ وذلك بعد 8 سنواتٍ كاملة مع الفريق الأول لكرة القدم.
وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن أن الإدارة الأهلاوية، طلبت تقريرًا مفصلًا عن حالة المهاجم البرازيلي "البدنية"، قبل خضوعه للفحص الطبي؛ وذلك بعد الاتفاق الكامل مع اللاعب.
وأشار سعيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أنه روبيرتو فيرمينو، من المقرر أن يجري الكشف الطبي، خلال الـ72 ساعة القادمة، إذا صارت كل الأمور كما يجب.
جدير بالذكر أن فيرمينو، سجل 111 هدفًا وصنع 79 آخرين، خلال 362 مباراة رسمية مع نادي ليفربول، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصارم والخبير وصانع الفرق .. حلول للغز المدرب في كبار السعودية
- عودة الاتحاد ونهاية إحباط ميسي وجوارديولا .. 2022-23 موسم إنصاف المظلومين!
- رونالدو الجديد.. لماذا يصارع برشلونة لضم الشاب البرازيلي فيتور روكي؟
- بعد فترة مثالية مع تين هاج بأياكس.. يجب على مانشستر يونايتد التحرك سريعًا لضم أونانا
- نهائي دوري الأبطال مرتان! 5 حقائق تُدافع عن أليجري أمام جماهير الهلال