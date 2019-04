أحمد رضوان | تويتر

انطلق الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2018-19 في سبتمبر الماضي، وكان ذلك بدور المجموعات الذي شهد مشاركة 32 فريقاً 26 منهم بدأوا مشوارهم من هذا الدور، و6 تأهلوا بعد خوض مباريات المُلحق.

شهد دور المجموعات العديد من المواجهات القوية والمفاجآت المدوية، أبرزها لتي فجرها سسكا موسكو بالفوز على ريال مدريد ذهاباً بهدفٍ نظيف وإياباً بثلاثيةٍ نظيفة، لكنه رغم ذلك ودع من الباب الضيق دون حتى الحصول على المركز الثالث المُحول إلى الدوري الأوروبي.

قدمت المجموعة الثالثة التي ضمت ليفربول وباريس سان جيرمان ونابولي والنجم الأحمر القدر الأكبر من الإثارة في ذات الأذنين هذا الموسم، فحتى صافرة نهاية هذا الدور لم يكن أحد يعلم الثنائي المتأهل عن المجموعة، لكن في النهاية حسم البي إس جي والريدز بطاقتي العبور، وتحول أبناء الجنوب الإيطالي لليوروباليج.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جميع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا 2018-19، كذلك موعد مباريات ثمن النهائي من المسابقة الأقوى في القارة العجوز.

هل حان وقت فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا؟

نجح أياكس في تحقيق مفاجأة أخرى من العيار الثقيل في ربع النهائي كالذي حققها في دور الـ16 بإقصاء ريال مدريد، وهذه المرة أخرج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار بمجموع اللقائين بنتيجة (3-2)، كذلك كان توتنهام على موعد مع التاريخ وتأهل على حساب مانشستر سيتي لدور الأربعة لأول مرة منذ عام 1962، وبذلك ستكون المواجهة الأولى بين فريقي المعجزة.

الفريق الثالث الذي تأهل لنصف النهائي في ذات الأذنين هذا الموسم هو برشلونة الذي انتصر على مانشستر يونايتد في ربع النهائي برباعية نظيفة كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، وسيواجه ليفربول الذي تخطى بورتو.

أُقيمت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 15 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 8 رجب 1440 هجرياً، ولم تُخرج لنا القرعة مواجهاتٍ قوية على عكس ما حدثث في دور الـ16.

