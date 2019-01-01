جدول مباريات كأس الخليح 24 وترتيب مجموعات خليجي 24

تعرف على جدول مباريات كأس الخليج العربي 24 والمقرر إقامتها في قطر بعد عودة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين وترتيب مجموعات خليجي 24

عمر خليل

أُقيمت مساء يوم 14 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 17 ربيع الأول هجريًا، قرعة منافسات بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لاستئناف البطولة في الفترة بين 24 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المقبل.

الكثير من اللغط كان مصاحبًا للبطولة في الآونة الأخيرة، حيث كانت من المفترض أن تقام بنظام الدوري بعدما انسحبت الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين من المشاركة فيها.

ولكن مساء الأربعاء، أعلن الاتحاد البحريني ثم الإماراتي ثم السعودي عن مشاركتهم في مراسم البطولة وتراجعهم عن القرار السابق في أعقاب تلقيهم دعوة جديدة من اتحاد الخليج العربي من أجل المشاركة.

بطولة الخليج أو كما تُلقب بـ"خليجي" لها تاريخ حافل ودائمًا ما كانت مكانًا للإثارة والمتعة لكل عشاق كرة القدم في العالم العربي وليس فقط في منطقة الخليج العربي، ويتوقع أن تتواصل الإشارة في هذه النسخة خصوصًا مع التقدم الهائل التي تعيشه أغلب المنتخبات العربية.

منتخب عمان هو حامل لقب البطولة والتي حققها في النسخة الماضية على حساب منتخب الإمارات بعد الفوز عليه في النهائي 5-4 بركلات الترجيح، في البطولة التي أُقيمت على الأراضي الكويتية.

العراق يتصدر ترتيب مجموعته آسيويًا بعد الفوز على إيران

جدول ترتيب مجموعات كأس الخليج 24: كالعادة، أسفرت قرعة البطولة عن مجموعتين من العيار الثقيل، وستتواجد عددًا من المباريات التي يتوقع منها الكثير وعلى رأسها قمة قطر والإمارات وقمة عمان حامل اللقب والسعودية. كذلك، فإن اليمن ورغم كل ما يقاسيه المنتخب من صعوبات، لكن يظل من الفرق القوية التي تؤثر على مجريات البطولة دومًا، وبالتأكيد فإن المنتخب العراقي أشهر من نار على علم في قوة جيله الحالي، بينما تعود الكويت بعدما استردت بعضًا من عافيتها وعينها على التتويج ولا شيء سواه. ترتيب مجموعات كأس الخليج 24: المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 3 اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سلطنة عُمان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 جدول مباريات دور مجموعات كأس الخليج 24: