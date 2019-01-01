مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 في الدوري السعودي، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي والإسباني وجميع المسابقات والقنوات الناقلة لها

أحمد جمال

سيكون عشاق كرة القدم اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 على موعد مع العديد من المباريات المنتظرة، خاصة في ليلة مباريات الدوري الأوروبي والتي تُلعب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي 2019-20.

نبدأ بمباريات دوري أوروبا، حيث يلتقي بازل السويسري بخيتافي، في حين يحل إشبيلية ضيفاً على دوديلانج بملعب يوسي بارثيل، كما ستكون للفرق الإيطالية نصيباً مهماً في مباريات اليوم، حيث يستضيف لاتسيو سيلتك على استاد الأولمبيكو، بينما يحل روما ضيفاً على بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومن المباريات الهامة بالطبع هي مباراة مانشستر يونايتد، والذي سيستضيف بارتيزان بالأولد ترافورد، حيث يسعى الشياطين الحُمر للحفاظ على صدارة المجموعة الـ12، ومن الدوري الأوروبي ننتقل إلى دوري الخليج العربي، حيث نتابع فيه مباراة هامة وقوية بين العين وبني ياس ضمن الجولة السابعة من الدوري الإماراتي، في حين سيستضيف الجزيرة نادي الشارقة.

وفي الدوري التونسي يحل البنزرتي ضيفاً على الترجي بالملعب الأولمبي برادس، وذلك ضمن الجولة الثانية التي كانت مؤجلة بين الفريقين.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019

الدوري الأوروبي - الجولة الرابعة (مجموعات) المباراة الموعد القناة الناقلة دوديلانج - إشبيلية 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 3 بازل - خيتافي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - سيلتك 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 إسبانيول - لودوجوريتس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 وولفرهامبتون - سلوفان براتيسلافا 22:00 مصر، 23:00 السعودية - بوروسيا مونشنجلادباخ - روما 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 مانشستر يونايتد - بارتيزان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ألكسندريا - سانت إتيان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 6

دوري الخليج العربي - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة الظفرة - الأهلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية أبو ظبي الرياضية بني ياس - العين 16:00 مصر، 17:00 السعودية أبو ظبي الرياضية الجزيرة - الشارقة 18:45 مصر، 19:45 السعودية أبو ظبي الرياضية