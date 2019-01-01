مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا ووالبطولة العربية والقنوات الناقلة..

أحمد جمال

سنشاهد اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 صفر 1441 هجريًا، الكثير من المباريات الكبيرة الممتعة في ليلة كروية خالصة، وذلك عندما نستأنف الجولة الثالثة من البطولة الأهم والأغلى وهي دوري أبطال أوروبا، إلى جانب دوري أبطال آسيا مع وجود مباريات من كأس الأمير محمد السادس للأندية الأبطال.

البداية ستكون من البطولة الآسيوية، حيث يحل أوراوا ريد دايموندز ضيفاً على جوانجزو إيفرجراند في الثانية عصراً بتوقيت القاهرة ضمن إياب نصف النهائي، والتي انتصر فيها الفريق الياباني بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

ومن دوري أبطال آسيا ننطلق إلى البطولة العربية والتي تشهد أول مباريات دور الـ16، حيث يلتقي الاتحاد السعودي بالوصل الإماراتي على ملعب زعبيل في السادسة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية، قبل أن يستضيف الإسماعيلي المصري الجزيرة الإماراتي في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة على استاد الإسماعيلية.

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ثم نذهب إلى البطولة الأغلى والأكثر متابعة حول العالم، حيث نستكمل مباريات دوري أبطال أوروبا، وسيبدأ اليوم الحافل أوروبيًا بمواجهتين يحفظان حظهما من الإثارة، الأولى بين تشيلسي وأياكس، ذلك الفريق الهولندي الذي يتصدر المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة يستضيف البلوز الذي هُزم بشكل مفاجئ في الجولة الأولى على يد فالنسيا، قبل أن ينتصر على ليل الفرنسي ليحتل المركز الثالث، بينما على الجهة الأخرى يستضيف اري بي ليبزيج فريق زينت وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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ونصل بعدها إلى المباريات الأهم والأكثر إثارة، وبلا شك سيكون في مقدمتها قمة الإنتر وبوروسيا دورتموند، في مباراة هامة للنيراتزوري الذي لا سبيل له سوى تحقيق الفوز للعودة مرة أخرى للمنافسة، في حين يحل برشلونة ضيفاً على سلافيا براج في منافسة من شأنها أن تضع البلاوجرانا في الصدارة.

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وسيكون عشاق النجم المصري محمد صلاح على موعد مع مباراة ليفربول وجينك بكريستال أرينا، وبالطبع سيسعى الريدز لتحقيق انتصاره الثاني بعد أن هُزم في الجولة الأولى على يد الأزوري، وبعودة صلاح من الإصابة فينتظر الكثيرين منه في مباراة اليوم، ومنها إلى فريق نابولي متصدر المجموعة والذي سيحل ضيفاً على ريد بول سالزبورج بملعب ريد بول أرينا والذي يسعى للتمسك بصدارته للمجموعة الرابعة.

كما سنكون على موعد مع مبارتين لن تشهد متابعة كبيرة نظراً لإقامتها في نفس توقيت مباريات ذات أهمية أكبر، ولكن لا نظن أن مواجهة ليل وفالنسيا ستكون بالمواجهة السهلة إطلاقاً، كما ستكون المباراة الآخرى بين بنفيكا وأولمبيك ليون مباراة هامة ومن الممكن أن تُشعل المنافسة أكثر وأكثر ضمن المجموعة السابعة الذي يتصدرها حتى الآن زينيت.

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وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

مواعيد مباريات الأربعاء 23 أكتوبر 2019: دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة أياكس - تشيلسي 18:55 بتوقيت مصر

19:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 ار بي ليبزيج - زينيت 18:55 بتوقيت مصر

19:55 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 7 سلافيا براج - برشلونة 21:00 بتوقيت مصر

22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 1 ريد بول سالزبورج - نابولي 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 5 جينك - ليفربول 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2 الإنتر - بوروسيا دورتموند 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 4 ليل - فالنسيا 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3 بنفيكا - أولمبيك ليون 21:00 بتوقيت مصر

​22:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 6

دوري أبطال آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة جوانجزو إيفرجراند - أوراوا ريد دايموندز 15:00 بتوقيت السعودية

14:00 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 2